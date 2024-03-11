Маргарита Степаненко: "После поражения в Кубке все мысли связаны с чемпионатом"

«После финала Кубка Венгрии нас ждет полуфинальная серия чемпионата до трех побед».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка сборной Азербайджана по волейболу Маргарита Степаненко, выступающая за «Бекешчабу».

Она рассказала о финале Кубка, в котором ее команда уступила «Вашашу».

«Очень хотели победить, но, к сожалению, не получилось. Теперь все мысли связаны с чемпионатом. В полуфинале нам предстоит играть против «KNRC», занявшем третье место в регулярном первенстве. Постараемся победить, а потом бороться за титул», - заявила Степаненко.

İdman.biz