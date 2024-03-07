Великолепный камбэк лидера в матче с ближайшим конкурентом

Сегодня состоялся очередной матч мужского чемпионата Азербайджана по волейболу.

İdman.biz сообщает, что единственный матч дня состоялся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В этом матче встретились лидеры Высшей лиги. «Азеррейл» провел матч со своим ближайшим конкурентом «Муров Аз Терминалом» и болельщики стали свидетелями напряженной борьбы. В пятисетовой игре «железнодорожники» проявили большую решительность. «Азеррейл» проигрывал 0:2, но выиграл 3 сета подряд.

Отметим, что в матче «Нефтчи» - МОИК, который состоялся накануне, хозяева поля одержали победу со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).

7 марта

Высшая лига (мужчины)

17:00. «Муров Аз Терминал» – «Азеррейл» – 2:3 (25:22, 27:25, 21:25, 23:25, 9:15)

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

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10:51

Сегодня состоится очередной матч мужского чемпионата Азербайджана по волейболу.

İdman.biz сообщает, что единственный матч дня пройдет в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В этом матче сойдутся лидеры Высшей лиги. Лидер «Азеррейл» сыграет с ближайшим конкурентом «Муровом Аз Терминалом».

Отметим, что в матче «Нефтчи» - МОИК, который состоялся накануне тура, хозяева поля одержали победу со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).

7 марта

Высшая лига (мужчины)

17:00. «Муров Аз Терминал» - «Азеррейл»

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

Азеррейл 13 10 3 34-13 1095-983 30 Муров Аз Терминал 12 9 3 29-19 1132-1021 24 Нефтчи 14 7 7 27-25 1204-1182 22 Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Хары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 11 0 11 3-33 851-956 0

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