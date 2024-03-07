Великолепный камбэк лидера в матче с ближайшим конкурентом

Сегодня состоялся очередной матч мужского чемпионата Азербайджана по волейболу.
İdman.biz сообщает, что единственный матч дня состоялся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.
В этом матче встретились лидеры Высшей лиги. «Азеррейл» провел матч со своим ближайшим конкурентом «Муров Аз Терминалом» и болельщики стали свидетелями напряженной борьбы. В пятисетовой игре «железнодорожники» проявили большую решительность. «Азеррейл» проигрывал 0:2, но выиграл 3 сета подряд.
Отметим, что в матче «Нефтчи» - МОИК, который состоялся накануне, хозяева поля одержали победу со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).
7 марта
Высшая лига (мужчины)
17:00. «Муров Аз Терминал» – «Азеррейл» – 2:3 (25:22, 27:25, 21:25, 23:25, 9:15)
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
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10:51
Сегодня состоится очередной матч мужского чемпионата Азербайджана по волейболу.
İdman.biz сообщает, что единственный матч дня пройдет в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.
В этом матче сойдутся лидеры Высшей лиги. Лидер «Азеррейл» сыграет с ближайшим конкурентом «Муровом Аз Терминалом».
Отметим, что в матче «Нефтчи» - МОИК, который состоялся накануне тура, хозяева поля одержали победу со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).
7 марта
Высшая лига (мужчины)
17:00. «Муров Аз Терминал» - «Азеррейл»
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
|
Азеррейл
|
13
|
10
|
3
|
34-13
|
1095-983
|
30
|
Муров Аз Терминал
|
12
|
9
|
3
|
29-19
|
1132-1021
|
24
|
Нефтчи
|
14
|
7
|
7
|
27-25
|
1204-1182
|
22
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
11
|
0
|
11
|
3-33
|
851-956
|
0
İdman.biz