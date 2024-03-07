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Великолепный камбэк лидера в матче с ближайшим конкурентом

Волейбол
Новости
7 Марта 2024 19:48
Великолепный камбэк лидера в матче с ближайшим конкурентом

Сегодня состоялся очередной матч мужского чемпионата Азербайджана по волейболу.

İdman.biz сообщает, что единственный матч дня состоялся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В этом матче встретились лидеры Высшей лиги. «Азеррейл» провел матч со своим ближайшим конкурентом «Муров Аз Терминалом» и болельщики стали свидетелями напряженной борьбы. В пятисетовой игре «железнодорожники» проявили большую решительность. «Азеррейл» проигрывал 0:2, но выиграл 3 сета подряд.

Отметим, что в матче «Нефтчи» - МОИК, который состоялся накануне, хозяева поля одержали победу со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).

7 марта
Высшая лига (мужчины)
17:00. «Муров Аз Терминал» – «Азеррейл» – 2:3 (25:22, 27:25, 21:25, 23:25, 9:15)
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

---------

10:51

Сегодня состоится очередной матч мужского чемпионата Азербайджана по волейболу.

İdman.biz сообщает, что единственный матч дня пройдет в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

В этом матче сойдутся лидеры Высшей лиги. Лидер «Азеррейл» сыграет с ближайшим конкурентом «Муровом Аз Терминалом».

Отметим, что в матче «Нефтчи» - МОИК, который состоялся накануне тура, хозяева поля одержали победу со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).

7 марта
Высшая лига (мужчины)
17:00. «Муров Аз Терминал» - «Азеррейл»
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

Азеррейл

13

10

3

34-13

1095-983

30

Муров Аз Терминал

12

9

3

29-19

1132-1021

24

Нефтчи

14

7

7

27-25

1204-1182

22

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Хары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

11

0

11

3-33

851-956

0

İdman.biz

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