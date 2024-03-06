"Нефтчи" в трех партиях обыграл МОИК

Сегодня прошел один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, идущий на третьем месте «Нефтчи» обыграл МОИК со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).
Нефтяники до одного очка сократят отставание от находящегося на второй строчке «Мурова Аз Терминала».
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09:57
Сегодня пройдет один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, идущий на третьем месте «Нефтчи» сыграет с МОИК. В случае победы нефтяники до одного очка сократят отставание от находящегося на второй строчке «Мурова Аз Терминала».
Высшая лига (мужчины)
6 марта
17:00 Нефтчи – МОИК
Зал «Муров Аз Терминала»
|
Азеррейл
|
13
|
10
|
3
|
34-13
|
1095-983
|
30
|
Муров Аз Терминал
|
12
|
9
|
3
|
29-19
|
1132-1021
|
24
|
Нефтчи
|
13
|
6
|
7
|
24-25
|
1127-1118
|
19
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
11
|
0
|
11
|
3-33
|
787-879
|
0
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