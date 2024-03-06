8 Марта 2024
RU

"Нефтчи" в трех партиях обыграл МОИК

Волейбол
Новости
6 Марта 2024 18:37
"Нефтчи" в трех партиях обыграл МОИК

Сегодня прошел один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, идущий на третьем месте «Нефтчи» обыграл МОИК со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).

Нефтяники до одного очка сократят отставание от находящегося на второй строчке «Мурова Аз Терминала».

-----------

09:57

Сегодня пройдет один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, идущий на третьем месте «Нефтчи» сыграет с МОИК. В случае победы нефтяники до одного очка сократят отставание от находящегося на второй строчке «Мурова Аз Терминала».

Высшая лига (мужчины)

6 марта
17:00 Нефтчи – МОИК
Зал «Муров Аз Терминала»

Азеррейл

13

10

3

34-13

1095-983

30

Муров Аз Терминал

12

9

3

29-19

1132-1021

24

Нефтчи

13

6

7

24-25

1127-1118

19

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Хары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

11

0

11

3-33

787-879

0

Idman.biz

Новости по теме

Великолепный камбэк лидера в матче с ближайшим конкурентом
7 Марта 19:48
Волейбол

Великолепный камбэк лидера в матче с ближайшим конкурентом

Сегодня состоялся очередной матч мужского чемпионата Азербайджана по волейболу
"Гянджа", "Муров Аз Терминал" и "Азеррейл" победили в 16-м туре
5 Марта 21:22
Волейбол

"Гянджа", "Муров Аз Терминал" и "Азеррейл" победили в 16-м туре

Сегодня прошел 16-й тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд
Главный тренер сборной провел отбор в Товузе - ФОТО
5 Марта 16:56
Волейбол

Главный тренер сборной провел отбор в Товузе - ФОТО

Молодые спортсмены, отличившиеся в отборе и соответствующие необходимым критериям, будут привлечены в лагерь, который будет организован в Баку в марте
Главный тренер сборной провел селекцию в Товузе - ФОТО
5 Марта 16:48
Волейбол

Главный тренер сборной провел селекцию в Товузе - ФОТО

Подобные отборочные мероприятия будут проводиться и в других регионах
Рагимова набрала 19 очков в матче с "Галатасараем"
4 Марта 17:40
Волейбол

Рагимова набрала 19 очков в матче с "Галатасараем"

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова блеснула результативностью в очередном туре чемпионата Турции
Матч в Гяндже откроет волейбольную неделю
4 Марта 15:03
Волейбол

Матч в Гяндже откроет волейбольную неделю

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала расписание ближайшего тура чемпионата страны среди женских и мужских команд

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"
5 Марта 15:50
Футбол

Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"

Mатч между "Карабахом" и "Байером" пройдет 7 марта