"Нефтчи" в трех партиях обыграл МОИК

Сегодня прошел один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, идущий на третьем месте «Нефтчи» обыграл МОИК со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).

Нефтяники до одного очка сократят отставание от находящегося на второй строчке «Мурова Аз Терминала».

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09:57

Сегодня пройдет один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, идущий на третьем месте «Нефтчи» сыграет с МОИК. В случае победы нефтяники до одного очка сократят отставание от находящегося на второй строчке «Мурова Аз Терминала».

Высшая лига (мужчины)

6 марта

17:00 Нефтчи – МОИК

Зал «Муров Аз Терминала»

Азеррейл 13 10 3 34-13 1095-983 30 Муров Аз Терминал 12 9 3 29-19 1132-1021 24 Нефтчи 13 6 7 24-25 1127-1118 19 Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Хары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 11 0 11 3-33 787-879 0

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