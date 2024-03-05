Главный тренер сборной провел селекцию в Товузе - ФОТО

Главный тренер юношеской и молодежной сборных Азербайджана по волейболу Джахангир Сейед Аббаси провел селекцию в Товузском областном волейбольном клубе.

Как сообщает Idman.biz, в тренировках принимали участие как вновь отобранные подростки, так и те, кто ранее прошел селекцию.

Подростки, отобранные путем селекции и соответствующие критериям, будут привлечены в лагерь, который будет организован в Баку в марте.

Следует отметить, что целью проведения отборов является формирование национальных сборных 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. Подобные отборочные мероприятия будут проводиться и в других регионах.

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