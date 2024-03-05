8 Марта 2024
RU

Главный тренер сборной провел селекцию в Товузе - ФОТО

Волейбол
Новости
5 Марта 2024 16:48
Главный тренер сборной провел селекцию в Товузе - ФОТО

Главный тренер юношеской и молодежной сборных Азербайджана по волейболу Джахангир Сейед Аббаси провел селекцию в Товузском областном волейбольном клубе.

Как сообщает Idman.biz, в тренировках принимали участие как вновь отобранные подростки, так и те, кто ранее прошел селекцию.

Подростки, отобранные путем селекции и соответствующие критериям, будут привлечены в лагерь, который будет организован в Баку в марте.

Следует отметить, что целью проведения отборов является формирование национальных сборных 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. Подобные отборочные мероприятия будут проводиться и в других регионах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Великолепный камбэк лидера в матче с ближайшим конкурентом
7 Марта 19:48
Волейбол

Великолепный камбэк лидера в матче с ближайшим конкурентом

Сегодня состоялся очередной матч мужского чемпионата Азербайджана по волейболу
"Нефтчи" в трех партиях обыграл МОИК
6 Марта 18:37
Волейбол

"Нефтчи" в трех партиях обыграл МОИК

Сегодня прошел один матч чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд
"Гянджа", "Муров Аз Терминал" и "Азеррейл" победили в 16-м туре
5 Марта 21:22
Волейбол

"Гянджа", "Муров Аз Терминал" и "Азеррейл" победили в 16-м туре

Сегодня прошел 16-й тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд
Главный тренер сборной провел отбор в Товузе - ФОТО
5 Марта 16:56
Волейбол

Главный тренер сборной провел отбор в Товузе - ФОТО

Молодые спортсмены, отличившиеся в отборе и соответствующие необходимым критериям, будут привлечены в лагерь, который будет организован в Баку в марте
Рагимова набрала 19 очков в матче с "Галатасараем"
4 Марта 17:40
Волейбол

Рагимова набрала 19 очков в матче с "Галатасараем"

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова блеснула результативностью в очередном туре чемпионата Турции
Матч в Гяндже откроет волейбольную неделю
4 Марта 15:03
Волейбол

Матч в Гяндже откроет волейбольную неделю

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала расписание ближайшего тура чемпионата страны среди женских и мужских команд

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"
5 Марта 15:50
Футбол

Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"

Mатч между "Карабахом" и "Байером" пройдет 7 марта