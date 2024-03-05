Главный тренер сборной провел отбор в Товузе - ФОТО

Главный тренер сборных Азербайджана, состоящих из молодежи и юных волейболистов Джахангир Сейед Аббаси, провел отбор для регионов, входящих в состав Товузского регионального волейбольного клуба.

Как сообщает İdman.biz, в Товузском олимпийском спортивном комплексе, где провел отбор иранский специалист, также были проведены тренировки.

В тренировках принимали участие как новые, так и ранее отобранные молодые спортсмены.

Молодые спортсмены, отличившиеся в отборе и соответствующие необходимым критериям, будут привлечены в лагерь, который будет организован в Баку в марте.

Отметим, что целью проведения отбора является формирование национальных сборных из волейболистов 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. Подобные мероприятия будут проводиться и в других регионах.

İdman.biz