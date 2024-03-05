"Гянджа" победно начала тур

Сегодня проходит 16-й тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в стартовом матче тура «Гянджа» на своей площадке переиграла Национальную Академию Авиации со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 26:24).

«Гянджа» набрала 24 очка и укрепилась на четвертом месте в таблице.

----------

09:14

Сегодня пройдет 16-й тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в День физкультуры и спорта, который по традиции отмечается в стране 5 марта, пройдут все три матча.

Тур откроется в Гяндже, где одноименный клуб примет Национальную Академию Авиации.

В Баку «Абшерон» сыграет с «Муровом Аз Терминалом», а «Азеррейл» будет экзаменовать UNEC.

После 15-ти туров лидирует «Азеррейл», опережающий на 3 очка «Абшерон» и на 4 «Муров Аз Терминал».

Высшая лига (женщины)

5 марта

15:00 Гянджа – Национальная Академия Авиации

Олимпийский комплекс Гянджи

17:00 Абшерон – Муров Аз Терминал

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00 UNEC – Азеррейл

Спортивный зал UNEC

Азеррейл 15 12 3 39-13 1204-957 36 Абшерон 15 11 4 36-18 1274-1072 33 Муров Аз Терминал 15 11 4 35-16 1182-967 32 Гянджа 15 7 8 25-28 1128-1136 21 Национальная Академия Авиации 15 4 11 18-32 1012-1129 13 UNEC 15 0 15 0-45 583-1125 0

İdman.biz