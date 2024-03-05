5 Марта 2024
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"Гянджа" победно начала тур

Волейбол
Новости
5 Марта 2024 16:55
"Гянджа" победно начала тур

Сегодня проходит 16-й тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в стартовом матче тура «Гянджа» на своей площадке переиграла Национальную Академию Авиации со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 26:24).

«Гянджа» набрала 24 очка и укрепилась на четвертом месте в таблице.

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09:14

Сегодня пройдет 16-й тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, в День физкультуры и спорта, который по традиции отмечается в стране 5 марта, пройдут все три матча.

Тур откроется в Гяндже, где одноименный клуб примет Национальную Академию Авиации.

В Баку «Абшерон» сыграет с «Муровом Аз Терминалом», а «Азеррейл» будет экзаменовать UNEC.

После 15-ти туров лидирует «Азеррейл», опережающий на 3 очка «Абшерон» и на 4 «Муров Аз Терминал».

Высшая лига (женщины)
5 марта
15:00 Гянджа – Национальная Академия Авиации
Олимпийский комплекс Гянджи

17:00 Абшерон – Муров Аз Терминал
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00 UNEC – Азеррейл
Спортивный зал UNEC

Азеррейл

15

12

3

39-13

1204-957

36

Абшерон

15

11

4

36-18

1274-1072

33

Муров Аз Терминал

15

11

4

35-16

1182-967

32

Гянджа

15

7

8

25-28

1128-1136

21

Национальная Академия Авиации

15

4

11

18-32

1012-1129

13

UNEC

15

0

15

0-45

583-1125

0

İdman.biz

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