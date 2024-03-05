"Гянджа" победно начала тур

Сегодня проходит 16-й тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, в стартовом матче тура «Гянджа» на своей площадке переиграла Национальную Академию Авиации со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 26:24).
«Гянджа» набрала 24 очка и укрепилась на четвертом месте в таблице.
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09:14
Сегодня пройдет 16-й тур чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, в День физкультуры и спорта, который по традиции отмечается в стране 5 марта, пройдут все три матча.
Тур откроется в Гяндже, где одноименный клуб примет Национальную Академию Авиации.
В Баку «Абшерон» сыграет с «Муровом Аз Терминалом», а «Азеррейл» будет экзаменовать UNEC.
После 15-ти туров лидирует «Азеррейл», опережающий на 3 очка «Абшерон» и на 4 «Муров Аз Терминал».
Высшая лига (женщины)
5 марта
15:00 Гянджа – Национальная Академия Авиации
Олимпийский комплекс Гянджи
17:00 Абшерон – Муров Аз Терминал
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00 UNEC – Азеррейл
Спортивный зал UNEC
|
Азеррейл
|
15
|
12
|
3
|
39-13
|
1204-957
|
36
|
Абшерон
|
15
|
11
|
4
|
36-18
|
1274-1072
|
33
|
Муров Аз Терминал
|
15
|
11
|
4
|
35-16
|
1182-967
|
32
|
Гянджа
|
15
|
7
|
8
|
25-28
|
1128-1136
|
21
|
Национальная Академия Авиации
|
15
|
4
|
11
|
18-32
|
1012-1129
|
13
|
UNEC
|
15
|
0
|
15
|
0-45
|
583-1125
|
0
İdman.biz