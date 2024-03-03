"Неделя спорта": стартовало соревнование по волейболу - ФОТО

По случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта стартовало соревнование по волейболу между государственными учреждениями.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией волейбола Азербайджана.

Соревнование, организованное в рамках «Недели спорта», проходит в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта. В женском турнире соревнуются 6 команд, в мужском - 8.

Основная цель мероприятия - развитие волейбола и обеспечение популярности этого вида спорта.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz