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"Неделя спорта": стартовало соревнование по волейболу - ФОТО

Волейбол
Новости
3 Марта 2024 12:41
"Неделя спорта": стартовало соревнование по волейболу - ФОТО

По случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта стартовало соревнование по волейболу между государственными учреждениями.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией волейбола Азербайджана.

Соревнование, организованное в рамках «Недели спорта», проходит в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта. В женском турнире соревнуются 6 команд, в мужском - 8.

Основная цель мероприятия - развитие волейбола и обеспечение популярности этого вида спорта.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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