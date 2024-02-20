Нюансы Золотой Евролиги: два турнира в Баку, матч на выезде

Европейская Конфедерация волейбола утвердила расписание матчей в Золотой Евролиге, которая пройдет с 16 мая по 2 июня с участием женской и мужской сборных Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, а предстоящем сезоне Золотая Евролига будет представлять из себя мини-турниры, по итогам которых команды будут пробиваться в Финал четырех. И сразу два этапа состоятся в Баку, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Формат соревнований был изменен по сравнению с предыдущими годами. Теперь раунды в Евролиге разделены на несколько уик-эндов, а первый мини-турнир намечен на 17-19 мая в Хорватии. Именно там сборная Азербайджана проведет свои первые встречи. 17 мая она сыграет с хозяйками площадки, а на следующий день встретится со Словакией.
Второй турнир в рамках Евролиги состоится в Румынии. 24 мая азербайджанских волейболисток ждет матч с румынками, а день спустя они проведут поединок со Швецией, которой уступили на последнем чемпионате Европы.
Ну а третий уик-энд участники Евролиги проведут 31 мая - 2 июня в Баку. Подопечные Фаика Гараева вначале выйдут на площадку против Эстонии (31 мая), а 2 июня будут противостоять Австрии, которую обыграли в отборочном турнире чемпионата Европы-2023.
Всего в турнире выступят 12 команд, которые будут бороться за возможность сыграть в Финале четырех, который состоится 15-16 июня в Чехии.
Интересно отметить, что по схожему сценарию будут проводить и матчи Золотой Евролиги среди мужчин. Первый этап турнира пройдет в Баку, где хозяева площадки 17 мая сыграют с Румынией, а два дня спустя - с Украиной. Далее последует выезд в Бельгию: 24 мая нас ждет встреча с бельгийцами, а на следующий день игра с Северной Македонией.
Ну а завершит основной этап Золотой Евролиги сборная Азербайджана завершит в Эстонии. 31 мая она встретится с хозяевами, а 1 июня выйдет на площадку против Люксембурга.
Остается добавить, что по четыре лучшие сборные, которые попадут в Финал четырех Золотой Евролиги среди женских и мужских команд, поборются и за призовые. CEV определила их в размере 225 тысяч евро для каждого турнира.
Ниже приводим расписание:
Золотая Евролига
Женщины
Первый турнир (Осиек, Хорватия)
17 мая
21:00 Азербайджан – Хорватия
18 мая
17:00 Словакия – Азербайджан
Второй турнир (Блаж, Румыния)
24 мая
18:00 Азербайджан – Румыния
25 мая
18:00 Швеция – Азербайджан
Третий турнир (Баку)
31 мая
18:00 Эстония – Азербайджан
2 июня
18:00 Азербайджан – Австрия
Мужчины
Первый турнир (Баку)
17 мая
18:00 Румыния – Азербайджан
19 мая
18:00 Азербайджан – Украина
Второй турнир (Беверен, Бельгия)
24 мая
19:30 Азербайджан – Бельгия
25 мая
19:30 Северная Македония – Азербайджан
Третий турнир (Раквере, Эстония)
31 мая
19:00 Азербайджан – Эстония
1 июня
17:00 Люксембург – Азербайджан
Заки Фейзуллаев
Idman.biz