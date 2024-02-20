Нюансы Золотой Евролиги: два турнира в Баку, матч на выезде

Европейская Конфедерация волейбола утвердила расписание матчей в Золотой Евролиге, которая пройдет с 16 мая по 2 июня с участием женской и мужской сборных Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, а предстоящем сезоне Золотая Евролига будет представлять из себя мини-турниры, по итогам которых команды будут пробиваться в Финал четырех. И сразу два этапа состоятся в Баку, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Формат соревнований был изменен по сравнению с предыдущими годами. Теперь раунды в Евролиге разделены на несколько уик-эндов, а первый мини-турнир намечен на 17-19 мая в Хорватии. Именно там сборная Азербайджана проведет свои первые встречи. 17 мая она сыграет с хозяйками площадки, а на следующий день встретится со Словакией.

Второй турнир в рамках Евролиги состоится в Румынии. 24 мая азербайджанских волейболисток ждет матч с румынками, а день спустя они проведут поединок со Швецией, которой уступили на последнем чемпионате Европы.

Ну а третий уик-энд участники Евролиги проведут 31 мая - 2 июня в Баку. Подопечные Фаика Гараева вначале выйдут на площадку против Эстонии (31 мая), а 2 июня будут противостоять Австрии, которую обыграли в отборочном турнире чемпионата Европы-2023.

Всего в турнире выступят 12 команд, которые будут бороться за возможность сыграть в Финале четырех, который состоится 15-16 июня в Чехии.

Интересно отметить, что по схожему сценарию будут проводить и матчи Золотой Евролиги среди мужчин. Первый этап турнира пройдет в Баку, где хозяева площадки 17 мая сыграют с Румынией, а два дня спустя - с Украиной. Далее последует выезд в Бельгию: 24 мая нас ждет встреча с бельгийцами, а на следующий день игра с Северной Македонией.

Ну а завершит основной этап Золотой Евролиги сборная Азербайджана завершит в Эстонии. 31 мая она встретится с хозяевами, а 1 июня выйдет на площадку против Люксембурга.

Остается добавить, что по четыре лучшие сборные, которые попадут в Финал четырех Золотой Евролиги среди женских и мужских команд, поборются и за призовые. CEV определила их в размере 225 тысяч евро для каждого турнира.

Ниже приводим расписание:

Золотая Евролига

Женщины

Первый турнир (Осиек, Хорватия)

17 мая

21:00 Азербайджан – Хорватия

18 мая

17:00 Словакия – Азербайджан

Второй турнир (Блаж, Румыния)

24 мая

18:00 Азербайджан – Румыния

25 мая

18:00 Швеция – Азербайджан

Третий турнир (Баку)

31 мая

18:00 Эстония – Азербайджан

2 июня

18:00 Азербайджан – Австрия

Мужчины

Первый турнир (Баку)

17 мая

18:00 Румыния – Азербайджан

19 мая

18:00 Азербайджан – Украина

Второй турнир (Беверен, Бельгия)

24 мая

19:30 Азербайджан – Бельгия

25 мая

19:30 Северная Македония – Азербайджан

Третий турнир (Раквере, Эстония)

31 мая

19:00 Азербайджан – Эстония

1 июня

17:00 Люксембург – Азербайджан

Заки Фейзуллаев

Idman.biz