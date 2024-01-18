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Легкая победа "Азеррейла"

Волейбол
Новости
18 Января 2024 17:34
Легкая победа "Азеррейла"

Сегодня состоялась первая игра 9-го тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, матч открытия состоялся между МОИК и «Азеррейл».

Как и ожидалось, занявшие третье место «железнодорожники» одержали легкую победу. С некоторыми трудностями они столкнулись в конце поединка, но в итоге победили с сухим счетом.

18 января
Высшая лига, мужчины
IX тур
16:00 МОИК - «Азеррейл» - 0:3 (10:25, 11:25, 22:25)
Волейбольный центр Министерства спорта и молодежи

Азеррейл

9

6

3

22-12

770-726

18

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Муров АЗ Терминал

7

6

1

18-11

665-606

15

Нефтчи

8

4

4

17-14

702-683

13

Хары Бюльбюль Лачын

6

1

5

8-15

511-528

4

МОИК

8

0

8

1-24

453-631

0

---------

09:12

Сегодня состоится один матч IX тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта сыграют МОИК и «Азеррейл». Номинальные гости идут на третьем месте и в случае победы могут возглавить таблицу.

Тогда как МОИК идет на последнем месте в лиге и пока не выиграл ни одного матча.

Высшая лига (мужчины)
IX тур
16:00 МОИК – Азеррейл
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Хары Бюльбюль Шуша

6

5

1

17-7

568-495

16

Муров Аз Терминал

7

6

1

18-11

665-606

15

Азеррейл

8

5

3

19-12

695-683

15

Нефтчи

8

4

4

17-14

702-683

13

Хары Бюльбюль Лачин

6

1

5

8-15

511-528

4

MOİK

7

0

7

1-21

410-556

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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