Легкая победа "Азеррейла"

Сегодня состоялась первая игра 9-го тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, матч открытия состоялся между МОИК и «Азеррейл».
Как и ожидалось, занявшие третье место «железнодорожники» одержали легкую победу. С некоторыми трудностями они столкнулись в конце поединка, но в итоге победили с сухим счетом.
18 января
Высшая лига, мужчины
IX тур
16:00 МОИК - «Азеррейл» - 0:3 (10:25, 11:25, 22:25)
Волейбольный центр Министерства спорта и молодежи
|
Азеррейл
|
9
|
6
|
3
|
22-12
|
770-726
|
18
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Муров АЗ Терминал
|
7
|
6
|
1
|
18-11
|
665-606
|
15
|
Нефтчи
|
8
|
4
|
4
|
17-14
|
702-683
|
13
|
Хары Бюльбюль Лачын
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
МОИК
|
8
|
0
|
8
|
1-24
|
453-631
|
0
---------
09:12
Сегодня состоится один матч IX тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта сыграют МОИК и «Азеррейл». Номинальные гости идут на третьем месте и в случае победы могут возглавить таблицу.
Тогда как МОИК идет на последнем месте в лиге и пока не выиграл ни одного матча.
Высшая лига (мужчины)
IX тур
16:00 МОИК – Азеррейл
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
6
|
5
|
1
|
17-7
|
568-495
|
16
|
Муров Аз Терминал
|
7
|
6
|
1
|
18-11
|
665-606
|
15
|
Азеррейл
|
8
|
5
|
3
|
19-12
|
695-683
|
15
|
Нефтчи
|
8
|
4
|
4
|
17-14
|
702-683
|
13
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
6
|
1
|
5
|
8-15
|
511-528
|
4
|
MOİK
|
7
|
0
|
7
|
1-21
|
410-556
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz