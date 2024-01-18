Легкая победа "Азеррейла"

Сегодня состоялась первая игра 9-го тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, матч открытия состоялся между МОИК и «Азеррейл».

Как и ожидалось, занявшие третье место «железнодорожники» одержали легкую победу. С некоторыми трудностями они столкнулись в конце поединка, но в итоге победили с сухим счетом.

18 января

Высшая лига, мужчины

IX тур

16:00 МОИК - «Азеррейл» - 0:3 (10:25, 11:25, 22:25)

Волейбольный центр Министерства спорта и молодежи

Азеррейл 9 6 3 22-12 770-726 18 Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Муров АЗ Терминал 7 6 1 18-11 665-606 15 Нефтчи 8 4 4 17-14 702-683 13 Хары Бюльбюль Лачын 6 1 5 8-15 511-528 4 МОИК 8 0 8 1-24 453-631 0

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09:12

Сегодня состоится один матч IX тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта сыграют МОИК и «Азеррейл». Номинальные гости идут на третьем месте и в случае победы могут возглавить таблицу.

Тогда как МОИК идет на последнем месте в лиге и пока не выиграл ни одного матча.

Высшая лига (мужчины)

IX тур

16:00 МОИК – Азеррейл

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Хары Бюльбюль Шуша 6 5 1 17-7 568-495 16 Муров Аз Терминал 7 6 1 18-11 665-606 15 Азеррейл 8 5 3 19-12 695-683 15 Нефтчи 8 4 4 17-14 702-683 13 Хары Бюльбюль Лачин 6 1 5 8-15 511-528 4 MOİK 7 0 7 1-21 410-556 0

Ниджат Закиев

İdman.biz