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Объявлено время следующего тура чемпионата страны

Волейбол
Новости
15 Января 2024 11:55
Объявлено время следующего тура чемпионата страны

Очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут 16 января.

Как сообщает İdman.biz, матчи 9-го тура чемпионата страны пройдут в городах Баку и Гянджа.

«Гянджа» встретится на своей площадке с «Абшероном». Игра начнется в 15:00.

В этот же день UNEC примет команду «Муров Аз Терминал», а «Азеррейл» примет в Баку «Национальную Академию Авиации».

16 января
Высшая лига, женщины
IX тур
15:00 «Гянджа» - «Абшерон»
Гянджинский Олимпийский Спортивный Комплекс

18:00 UNEC - «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал UNEC ВК

18:00 «Азеррейл» - «Национальная Академия Авиации»
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

Отметим, что матч между «Азеррейл» и «Национальной Академией Авиации» будет транслироваться в прямом эфире на канале «CBC Sport».

İdman.biz

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