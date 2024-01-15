Объявлено время следующего тура чемпионата страны

Очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут 16 января.
Как сообщает İdman.biz, матчи 9-го тура чемпионата страны пройдут в городах Баку и Гянджа.
«Гянджа» встретится на своей площадке с «Абшероном». Игра начнется в 15:00.
В этот же день UNEC примет команду «Муров Аз Терминал», а «Азеррейл» примет в Баку «Национальную Академию Авиации».
16 января
Высшая лига, женщины
IX тур
15:00 «Гянджа» - «Абшерон»
Гянджинский Олимпийский Спортивный Комплекс
18:00 UNEC - «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал UNEC ВК
18:00 «Азеррейл» - «Национальная Академия Авиации»
Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта
Отметим, что матч между «Азеррейл» и «Национальной Академией Авиации» будет транслироваться в прямом эфире на канале «CBC Sport».
İdman.biz