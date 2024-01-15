Объявлено время следующего тура чемпионата страны

Очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут 16 января.

Как сообщает İdman.biz, матчи 9-го тура чемпионата страны пройдут в городах Баку и Гянджа.

«Гянджа» встретится на своей площадке с «Абшероном». Игра начнется в 15:00.

В этот же день UNEC примет команду «Муров Аз Терминал», а «Азеррейл» примет в Баку «Национальную Академию Авиации».

16 января

Высшая лига, женщины

IX тур

15:00 «Гянджа» - «Абшерон»

Гянджинский Олимпийский Спортивный Комплекс

18:00 UNEC - «Муров Аз Терминал»

Спортивный зал UNEC ВК

18:00 «Азеррейл» - «Национальная Академия Авиации»

Волейбольный центр Министерства молодежи и спорта

Отметим, что матч между «Азеррейл» и «Национальной Академией Авиации» будет транслироваться в прямом эфире на канале «CBC Sport».

İdman.biz