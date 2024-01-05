Сборная Азербайджана снова проиграла - 0:3

Сборная Азербайджана провела третью игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20) в литовском Шауляе.

Как сообщает İdman.biz, команда, которую тренирует Шахин Чатман, встретилась с Украиной.

Наша команда снова ушла с поля побежденной. Наши девушки проиграли со счетом 0:3.

Чемпионат EEVZA

III тур

3 января

Украина - Азербайджан 3:0 (25:12, 25:6, 25:10)

Отметим, что наши волейболистки в первом туре проиграли Эстонии, а затем Латвии со счетом 0:3. Следующий матч нашей сборной состоится 6 декабря против хозяев поля.

İdman.biz