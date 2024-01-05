5 Января 2024
RU

Сборная Азербайджана снова проиграла - 0:3

Волейбол
Новости
5 Января 2024 21:15
Сборная Азербайджана снова проиграла - 0:3

Сборная Азербайджана провела третью игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20) в литовском Шауляе.

Как сообщает İdman.biz, команда, которую тренирует Шахин Чатман, встретилась с Украиной.

Наша команда снова ушла с поля побежденной. Наши девушки проиграли со счетом 0:3.

Чемпионат EEVZA
III тур
3 января
Украина - Азербайджан 3:0 (25:12, 25:6, 25:10)

Отметим, что наши волейболистки в первом туре проиграли Эстонии, а затем Латвии со счетом 0:3. Следующий матч нашей сборной состоится 6 декабря против хозяев поля.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанский рефери отсудит еврокубковый матч волейболистки сборной
12:22
Волейбол

Азербайджанский рефери отсудит еврокубковый матч волейболистки сборной

Речь идет об ответном четвертьфинале Кубка Челлендж между "Нилуфяр Беледийеси" и румынским "Лугожем"
"Мы сами себя поставили в затруднительное положение"
11:25
Волейбол

"Мы сами себя поставили в затруднительное положение"

"В начале сезона мы ставили цель попасть в четверку сильнейших"
Наша сборная вновь проиграла с сухим счетом
4 Января 15:49
Волейбол

Наша сборная вновь проиграла с сухим счетом

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20) в литовском Шауляе
Волейболист "Хары Бюльбюль Шуша" продолжит карьеру в Индии
4 Января 11:54
Волейбол

Волейболист "Хары Бюльбюль Шуша" продолжит карьеру в Индии

Нападающий, в начале сезона оформивший переход в азербайджанскую команду, теперь присоединится к клубу "Колката Тандерболтс"
Кристина Бесман: "Тренер мне изначально сказал, что…"
3 Января 16:02
Волейбол

Кристина Бесман: "Тренер мне изначально сказал, что…"

"Это же не компьютерная игра, где наставник управляет всем только так, как он хочет"
Наша сборная проиграла в первой игре
3 Января 15:33
Волейбол

Наша сборная проиграла в первой игре

Сборная Азербайджана провела свою первую игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20) в литовском Шауляе

Самое читаемое

Умер заслуженный тренер
3 Января 14:51
Дзюдо

Умер заслуженный тренер

Информацию об этом распространила Федерация дзюдо Азербайджана
Азербайджан поднялся на 4 позиции в мировом рейтинге
3 Января 16:31
Другие

Азербайджан поднялся на 4 позиции в мировом рейтинге

В таблице, учитывающей результаты международных соревнований 2023 года, Азербайджан занимает 46-е место
Сафарли успешно начал турнир в Германии
3 Января 09:29
Шахматы

Сафарли успешно начал турнир в Германии

В первых двух турах гроссмейстер одержал победы и возглавил таблицу
"Карабах" вошел в историю Лиги чемпионов - 4-е место
3 Января 12:51
Азербайджанский футбол

"Карабах" вошел в историю Лиги чемпионов - 4-е место

Определен список самых маленьких клубов в истории Лиги чемпионов на групповом этапе