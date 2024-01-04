4 Января 2024
RU

Наша сборная вновь проиграла с сухим счетом

Волейбол
Новости
4 Января 2024 15:49
Наша сборная вновь проиграла с сухим счетом

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20) в литовском Шауляе.

Как сообщает İdman.biz, команда, которую тренирует Шахин Чатма, встретилась с Латвией.

Наша команда на этот раз ушла с поля побежденной. Нашим девушкам, проигравшим 0:3, удалось лишь в одном сете набрать 20 очков.

Чемпионат EEVZA

Второй тур

3 января

Азербайджан – Латвия 0:3 (11:25, 9:25, 20:25)

Отметим, что в следующей игре нашим волейболистам предстоит встретиться с Украиной. Встреча состоится завтра.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Волейболист "Хары Бюльбюль Шуша" продолжит карьеру в Индии
11:54
Волейбол

Волейболист "Хары Бюльбюль Шуша" продолжит карьеру в Индии

Нападающий, в начале сезона оформивший переход в азербайджанскую команду, теперь присоединится к клубу "Колката Тандерболтс"
Кристина Бесман: "Тренер мне изначально сказал, что…"
3 Января 16:02
Волейбол

Кристина Бесман: "Тренер мне изначально сказал, что…"

"Это же не компьютерная игра, где наставник управляет всем только так, как он хочет"
Наша сборная проиграла в первой игре
3 Января 15:33
Волейбол

Наша сборная проиграла в первой игре

Сборная Азербайджана провела свою первую игру в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20) в литовском Шауляе
Наша сборная готовится к чемпионату EEVZA - ФОТО
2 Января 18:24
Волейбол

Наша сборная готовится к чемпионату EEVZA - ФОТО

К тренировочному процессу привлечены 14 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях
Сборная Азербайджана отправилась в Литву - ФОТО
2 Января 12:09
Волейбол

Сборная Азербайджана отправилась в Литву - ФОТО

Свой первый матч наша команда проведет 3 января против сборной Эстонии
В первом рейтинге года наша сборная опустилась на 29 позиций
1 Января 18:00
Волейбол

В первом рейтинге года наша сборная опустилась на 29 позиций

Обнародован первый рейтинг года для мужских и женских сборных по волейболу

Самое читаемое

"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"
1 Января 22:22
Азербайджанский футбол

"В Германии и Азербайджане я местную прессу не читал"

"В Азербайджане и России болельщики более требовательные"
Буффон выступил за увеличение размера ворот в современном футболе
1 Января 17:22
Мировой футбол

Буффон выступил за увеличение размера ворот в современном футболе

"Мы могли бы начать думать об этом"
Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки
1 Января 21:51
Шахматы

Шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки

По правилам FIDE на соревнования нельзя приходить в спортивной обуви
Умер заслуженный тренер
3 Января 14:51
Дзюдо

Умер заслуженный тренер

Информацию об этом распространила Федерация дзюдо Азербайджана