Наша сборная вновь проиграла с сухим счетом

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-20) в литовском Шауляе.

Как сообщает İdman.biz, команда, которую тренирует Шахин Чатма, встретилась с Латвией.

Наша команда на этот раз ушла с поля побежденной. Нашим девушкам, проигравшим 0:3, удалось лишь в одном сете набрать 20 очков.

Чемпионат EEVZA

Второй тур

3 января

Азербайджан – Латвия 0:3 (11:25, 9:25, 20:25)

Отметим, что в следующей игре нашим волейболистам предстоит встретиться с Украиной. Встреча состоится завтра.

İdman.biz