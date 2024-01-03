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Кристина Бесман: "Тренер мне изначально сказал, что…"

Волейбол
Новости
3 Января 2024 16:02
Кристина Бесман: "Тренер мне изначально сказал, что…"

"Тренер мне изначально сказал, что не любит, когда игроки не проявляют инициативу. Это же не компьютерная игра, где наставник управляет всем только так, как он хочет".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила связующая сборной Азербайджана по волейболу Кристина Бесман, выступающая за "Енисей".

Связующая охарактеризовала рулевого красноярского клуба Слободана Радивоевича. "Слободан сразу обозначил, что игроки не должны молчать. Если я, допустим, в какой-то ситуации не смогу определиться, на кого пасовать, то должна ему сказать об этом, и он возьмет ответственность на себя. Подобное возможно, я думаю, во время перерывов, когда какой-то напряжённый момент в матче. Хотя пока я ни разу не спрашивала, справляюсь сама. Если раз не получилось, второй, пытаюсь найти решения, но наш главный тренер чётко держит руку на пульсе игры, сразу берёт тайм-аут, когда видит, что нам надо остыть, успокоиться", - рассказала Бесман в интервью изданию "Городские новости Красноярска".

Отметим, что "Енисей" идет на восьмом месте в чемпионате России, претендуя на выход в плей-офф.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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