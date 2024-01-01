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В первом рейтинге года наша сборная опустилась на 29 позиций

Волейбол
Новости
1 Января 2024 18:00
В первом рейтинге года наша сборная опустилась на 29 позиций

Обнародован первый рейтинг года для мужских и женских сборных по волейболу.

Как сообщает İdman.biz, наша женская сборная занимает 31-е место в мире с результатом 112,41 очка. Ученики Фаига Гараева сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. Турция возглавляет рейтинг женских сборных. В их активе 397,46 балла. За братской страной следуют США (358,62 балла). Тройку замыкает Бразилия - 352,55 балла.

Наша мужская сборная рухнула в рейтинге. Она упала на 29 строчек с результатом 33,33 очка занимает 75-е место. Это самое большое снижение в рейтинге.

Первая тройка осталась без изменений - Польша (421,14), США (390,91) и Италия (342,43).

İdman.biz

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