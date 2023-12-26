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Полина Рагимова может дебютировать в матче с "Вакифбанком"

Волейбол
Новости
26 Декабря 2023 16:27
Полина Рагимова может дебютировать в матче с "Вакифбанком"

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова, подписавшая контракт с «Анкара Карайоллары», может дебютировать за команду в матче против «Вакифбанка»

Как сообщает İdman.biz, ближайшую встречу чемпионата Турции новый клуб нашей нападающей проведет в следующем году. В 14-м туре национального первенства команда из Анкары 5 января примет на своей площадке «Вакифбанк». Соперник является одним из законодателей мод не только турецкого, но также европейского и мирового волейбола, тогда как «Анкара Карайоллары» замыкает таблицу чемпионата.

Примечательно, что для Рагимовой это будет четвертый турецкий клуб в карьере. В разные годы она выступала за «Кузейбору», «Тюрк Хава Йоллары» и «Фенербахче».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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