Полина Рагимова может дебютировать в матче с "Вакифбанком"

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова, подписавшая контракт с «Анкара Карайоллары», может дебютировать за команду в матче против «Вакифбанка»

Как сообщает İdman.biz, ближайшую встречу чемпионата Турции новый клуб нашей нападающей проведет в следующем году. В 14-м туре национального первенства команда из Анкары 5 января примет на своей площадке «Вакифбанк». Соперник является одним из законодателей мод не только турецкого, но также европейского и мирового волейбола, тогда как «Анкара Карайоллары» замыкает таблицу чемпионата.

Примечательно, что для Рагимовой это будет четвертый турецкий клуб в карьере. В разные годы она выступала за «Кузейбору», «Тюрк Хава Йоллары» и «Фенербахче».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz