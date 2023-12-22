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Главный тренер "Нефтчи": "Мы завершим сезон на первом месте"

Волейбол
Новости
22 Декабря 2023 14:14
Главный тренер "Нефтчи": "Мы завершим сезон на первом месте"

"Мы хорошо подготовились к игре с "Азеррейлом".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе Федерации волейбола главный тренер мужской команды "Нефтчи" Парвиз Самедов.

Молодой специалист оценил победу, которую они одержали со счетом 3:1 над «Азеррейлом» в последнем матче чемпионата Азербайджана в 2023-ом году. Он отметил, что его команда сыграла так, как он хотел: «Просто волейболистам не повезло в одном сете. Это негативно сказалось на выступлении команды. Хорошо, что мы смогли быстро собраться. Мы одержали убедительную победу. Я всегда верил в свою команду с самого начала сезона, но игроки на старте не могли адаптироваться друг к другу. В настоящее время моя команда переживает период роста. Мы верим, что сможем завершить сезон на первом месте».

Отметим, что «Нефтчи» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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