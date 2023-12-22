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Разия Алиева: "Мы начали анализировать недостатки и..." - ИНТЕРВЬЮ

Волейбол
Интервью
22 Декабря 2023 11:17
Разия Алиева: "Мы начали анализировать недостатки и..." - ИНТЕРВЬЮ

Интервью волейболистки «Азеррейла» Разии Алиевой сайту İdman.biz

- В Высшей лиге Азербайджана подведен итог году. Вы лидируете в турнирной таблице после 7 туров. Как бы вы прокомментировали свое выступление?

- В этом сезоне увеличилось количество команд в чемпионате страны. В каждом клубе уже есть сильные волейболистки. Именно поэтому мы серьезно относимся к каждой игре. Я очень рада, что мы закончили год на первом месте.

- Но вы начали сезон с поражения. Как вы стали постоянно побеждать после неудачи в первом туре?

– В первой игре мы допустили ряд ошибок. Но потом начали анализировать недостатки. Поработали над каждой ошибкой. Подошли к тренировкам дисциплинированно и в результате всего этого только побеждали.

- Во втором круге вам предстоит вновь встретиться с «Абшероном», единственным, которому вы проиграли. Отомстить будет сложно?

- Мы хорошо подготовимся к игре с «Абшероном». У нас есть хорошие шансы сразиться с ними и победить. Я доверяю нашей команде. Верю, что мы победим в этом матче.

- Вы уверены, что «Азеррейл» защитит свой титул?

- Конечно, мы над этим работаем. Сделаем все возможное, чтобы сохранить свое лидерство.

- Есть ли необходимость в новых трансферах или хватит нынешнего состава?

- На мой взгляд, в нашей команде есть игроки очень высокого уровня. У каждого высокий потенциал и опыт. Так что необходимости в новых игроках нет.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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