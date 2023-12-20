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Волейболистка "Азеррейл": "Надеюсь завершить сезон победой в чемпионате"

Волейбол
Новости
20 Декабря 2023 15:49
Волейболистка "Азеррейл": "Надеюсь завершить сезон победой в чемпионате"

«Надеюсь, что мы завершим сезон победой в чемпионате страны».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка «Азеррейл» Разия Алиева после первого круга национального первенства.

Связующая отметила победу над «Гянджой» со счетом 3:0, которая позволила клубу выйти в лидеры. «В первой партии мы действовали с ошибками, но затем включились на полную мощь. Теперь у нас одинаковые показатели с «Абшероном», но соперника мы обходим по лучшей разнице партий. Надеюсь, что в последующих матчах сыграем еще лучше и вновь докажем свою силу», - заявила Р.Алиева в видеоинтервью национальной федерации.

Ниджат Закиев
İdman.biz

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