Последние матчи года в чемпионате Азербайджана

Сегодня пройдут заключительные в этом году матчи чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, откроют VII тур «Азеррейл» и «Гянджа». Чемпион страны конкурирует с «Абшероном» в борьбе за лидерство в таблице и ему необходима победа над дебютантом лиги. Тогда как гости не смогут рассчитывать в предстоящей встрече на нескольких игроков, получивших травмы. В этом смысле шансы «Азеррейл» на победу выглядят предпочтительнее.

Во втором матче дня сыграют Национальная Академия Авиации и «Муров Аз Терминал». «Авиаторы» занимают предпоследнее место в таблице, тогда как соперникам необходимо укрепится на третьей позиции.

Высшая лига (женщины)

13:00 Азеррейл – Гянджа

15:00 Национальная Академия Авиации – Муров Аз Терминал

Оба матча пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта

Abşeron 7 6 1 19-6 619-493 18 Azərreyl 6 5 1 16-3 462-363 15 Murov Az Terminal 6 4 2 13-7 471-402 9 Gəncə 6 3 3 9-11 428-411 9 Milli Aviasiya Akademiyası 6 1 5 6-15 407-480 3 UNEC 7 0 6 0-21 287-525 0

Ниджат Закиев

İdman.biz