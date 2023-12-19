19 Декабря 2023
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Последние матчи года в чемпионате Азербайджана

Волейбол
Новости
19 Декабря 2023 10:29
Последние матчи года в чемпионате Азербайджана

Сегодня пройдут заключительные в этом году матчи чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.biz, откроют VII тур «Азеррейл» и «Гянджа». Чемпион страны конкурирует с «Абшероном» в борьбе за лидерство в таблице и ему необходима победа над дебютантом лиги. Тогда как гости не смогут рассчитывать в предстоящей встрече на нескольких игроков, получивших травмы. В этом смысле шансы «Азеррейл» на победу выглядят предпочтительнее.
Во втором матче дня сыграют Национальная Академия Авиации и «Муров Аз Терминал». «Авиаторы» занимают предпоследнее место в таблице, тогда как соперникам необходимо укрепится на третьей позиции.

Высшая лига (женщины)
13:00 Азеррейл – Гянджа
15:00 Национальная Академия Авиации – Муров Аз Терминал
Оба матча пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта

Abşeron

7

6

1

19-6

619-493

18

Azərreyl

6

5

1

16-3

462-363

15

Murov Az Terminal

6

4

2

13-7

471-402

9

Gəncə

6

3

3

9-11

428-411

9

Milli Aviasiya Akademiyası

6

1

5

6-15

407-480

3

UNEC

7

0

6

0-21

287-525

0

Ниджат Закиев

İdman.biz

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