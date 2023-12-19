Последние матчи года в чемпионате Азербайджана

Сегодня пройдут заключительные в этом году матчи чемпионата Азербайджана по волейболу среди женских команд.
Как сообщает İdman.biz, откроют VII тур «Азеррейл» и «Гянджа». Чемпион страны конкурирует с «Абшероном» в борьбе за лидерство в таблице и ему необходима победа над дебютантом лиги. Тогда как гости не смогут рассчитывать в предстоящей встрече на нескольких игроков, получивших травмы. В этом смысле шансы «Азеррейл» на победу выглядят предпочтительнее.
Во втором матче дня сыграют Национальная Академия Авиации и «Муров Аз Терминал». «Авиаторы» занимают предпоследнее место в таблице, тогда как соперникам необходимо укрепится на третьей позиции.
Высшая лига (женщины)
13:00 Азеррейл – Гянджа
15:00 Национальная Академия Авиации – Муров Аз Терминал
Оба матча пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта
|
Abşeron
|
7
|
6
|
1
|
19-6
|
619-493
|
18
|
Azərreyl
|
6
|
5
|
1
|
16-3
|
462-363
|
15
|
Murov Az Terminal
|
6
|
4
|
2
|
13-7
|
471-402
|
9
|
Gəncə
|
6
|
3
|
3
|
9-11
|
428-411
|
9
|
Milli Aviasiya Akademiyası
|
6
|
1
|
5
|
6-15
|
407-480
|
3
|
UNEC
|
7
|
0
|
6
|
0-21
|
287-525
|
0
Ниджат Закиев
İdman.biz