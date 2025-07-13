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Азербайджанские триатлеты впервые выступили на юниорском Кубке Европы

Триатлон
Новости
13 Июля 2025 20:39
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Азербайджанские триатлеты впервые выступили на юниорском Кубке Европы

Члены сборной Азербайджана по триатлону впервые приняли участие в Кубке Европы среди юношей по триатлону.

Как сообщает İdman.biz, в традиционном соревновании, проходившем в столице Молдовы Кишиневе, свои силы испытали 34 юноши и 20 девушек.

Лучший результат среди азербайджанских спортсменов показала Лейла Абдулазизова, занявшая 17-е место.

Другие юные триатлеты — Али Рзазаде (22-е место), Тамерлан Мусаев (26-е), Саид Азимов (29-е), Теймур Джафаров (30-е) и Рияд Аббасзаде (33-е) — также приобрели важный международный опыт.

İdman.biz

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