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Ростислав Певцов: "В восторге от того, что разделил пьедестал с легендами"

Триатлон
Новости
20 Ноября 2024 13:01
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Ростислав Певцов: "В восторге от того, что разделил пьедестал с легендами"

«Я в восторге от того, что разделил пьедестал с легендами триатлона».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил бронзовый призер турнира «Laguna Phuket Triathlon» в Таиланде Ростислав Певцов.

Спортсмен сборной Азербайджана рассказал о ярких впечатлениях, связанных с гонкой, в ходе которой он взошел на подиум вместе с двукратным призером Олимпиады Хайденом Уальдом и другим представителем Новой Зеландии, бронзовым медалистом чемпионата мира Тайлером Ридом.

«Для меня было честью принять участие в этой гонке, насладиться невероятными видами Пхукета, теплым морем и познакомиться со многими замечательными людьми. Эта гонка определенно в моем списке на следующий год. Теперь пришло время для нескольких недель отдыха, и посмотрим, что принесет новый сезон!», - добавил трехкратный участник Олимпиады Певцов.

İdman.biz

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