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Певцов вошел в тройку турнира в Пхукете

Триатлон
Новости
19 Ноября 2024 14:16
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Певцов вошел в тройку турнира в Пхукете

Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов занял третье место на турнире «Laguna Phuket Triathlon» в Таиланде.

Как передает İdman.biz, трехкратный участник Олимпиады проплыл 1.8 км за 23 минуты и 9 секунд, велодистанцию в 55 км преодолел за 1 час, 16 минут, 17 секунд, а на заключительном отрезке пробежал 12 км за 41 минуту и 34 секунды.

В результате, Певцов финишировал с третьим временем среди участников. Оно оказалось равно двум часам, 23 минутам и трем секундам.
Сама гонка в Пхукете носила юбилейный характер - она стала тридцатой по счету.

Отметим, что полтора месяца назад Ростислав занял второе место на гонке «Ironman» и завоевал право выступить на чемпионате мира.

İdman.biz

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