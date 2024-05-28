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Ростислав Певцов: "Это был долгий и трудный путь"

Триатлон
Новости
28 Мая 2024 14:01
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Ростислав Певцов: "Это был долгий и трудный путь"

"Билет в Париж окончательно подтвержден".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов, гарантировавший олимпийскую лицензию.

Он рассказал о том, как для него сложился текущий цикл.

"Долгий, трудный путь со взлетами и падениями. Еще один рывок для подготовки своего тела и ума к моей третьей Олимпиаде. Третий раз - просто прелестно!", - написал Певцов на своей странице в социальной сети.

Отметим, что триатлет ранее выступал на Летних Играх в Рио-де-Жанейро и Токио.

İdman.biz

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