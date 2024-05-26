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В Пираллахи стартовало международное соревнование - ФОТО

Триатлон
Новости
26 Мая 2024 09:58
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В Пираллахи стартовало международное соревнование - ФОТО

На острове Пираллахи стартовало международное соревнование очередной, самой продолжительной триатлонной гонки на Южном Кавказе - полуклассический IronWind 113.

Как сообщает İdman.biz, помимо Азербайджана в турнире принимают участие 200 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Украины, Ирландии и Грузии.

Соревнование, которое проходят как в индивидуальном, так и в эстафетном формате, включает плавание - 1,9 км, велоспорт - 90 км и беговой этап - 21,1 км.

Отметим, что турнир организован Министерством молодежи и спорта, Triterra Baku Triathlon Club и Операционной компанией «Бакинское городское кольцо».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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