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Гауфф получила премию ESPY как лучший теннисист года, обойдя Синнера и Алькараса

Теннис
Новости
17 Июля 2025 14:15
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Гауфф получила премию ESPY как лучший теннисист года, обойдя Синнера и Алькараса

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф стала лауреатом премии ESPY в номинации «Теннисист года».

Как сообщает İdman.biz, в ночь на 17 июля состоялась церемония вручения премии ESPY Award - 2025, которая присуждается американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам.

21-летняя Гауфф обошла в борьбе за награду итальянца Янника Синнера, испанца Карлоса Алькараса и белоруску Арину Соболенко.

В текущем сезоне Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос», а также дошла до финала «тысячников» в Мадриде и Риме.

İdman.biz

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