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В Баку проходит международный турнир - ФОТО

Теннис
Новости
6 Мая 2025 14:48
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В Баку проходит международный турнир - ФОТО

На Европейских теннисных турнирах, посвященных памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тенниса Азербайджана, стартовали соревнования спортсменов 14-16 лет.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проводимых в Бакинской академии тенниса, принимают участие 58 теннисистов и теннисисток из 13 стран в возрастной группе 14 лет и 39 - в возрастной группе 16 лет.

За звание победителя борются наши местные спортсмены Рауль Меликов, Микаил Фейзуллаев, Назим Меликов, а среди девушек - Медина Гурбанова, Айшан Керимли и Джахан Исмайлова.

Турнир завершится 10 мая.

İdman.biz

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