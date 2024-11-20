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67 матчей за сезон - недовольны и теннисисты, и футболисты

Теннис
Новости
20 Ноября 2024 21:50
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67 матчей за сезон - недовольны и теннисисты, и футболисты

В последнее время увеличение количества и, соответственно, плотности спортивных соревнований вызывает недовольство среди спортсменов. Этот вопрос часто обсуждается в футболе. Есть и теннисисты, недовольные плотным графиком в турнирах ATP.

Как сообщает İdman.biz, теннисист Стефанос Циципас, который завершил сезон взлетов и падений, в результате которого он выпал из Топ-10, но выиграл Monte Carlo Rolex Masters, рассказал, что 2024 год был изнурительным, самым утомительным в его карьере из-за плотности расписания ATP.

Циципас уже выразил свое несогласие с реформой, которая продлила продолжительность некоторых турниров ATP Masters 1000 до двух недель, и теперь в интервью Sky Sports он снова подчеркнул, что этот выбор ATP является неправильным путем.

"Это был самый утомительный год, который я провел в ATP. Новая концепция Мастерс 1000 нехороша, и я не боюсь это сказать, потому что это мое мнение, и я хотел бы внести свой вклад в календарь, более подходящий для теннисистов", - объяснил он.

Несколько недель назад в посте X грек уже затронул этот вопрос, проанализировав, как две недели ATP Мастерс 1000 стали обузой, а качество тенниса снизилось, потому что у игроков нет необходимого времени на восстановление и тренировки, и им приходится постоянно играть.

«У нас нет возможности поработать вне корта. Продление Masters 1000 до двух недель - не лучшая идея. Иногда кажется, что они чинят то, что не сломалось», - добавил Циципас.

В 2024 году 26-летний теннисист сыграл 67 матчей.

А в футболе по итогам сезона-2023/24 Федерико Вальверде из мадридского «Реала» среди игроков пятерки ведущих европейских лиг провел на поле больше всего минут - 5377 минут или 67 матчей.

Недавно президент «Интера» Джузеппе Маротта высказал идею уменьшить количество матчей, встав на сторону футболистов из-за плотного графика турниров.

«Прежде всего нужно сказать, что игроки с трудом справляются с физическим напряжением от всех этих матчей, о чём свидетельствуют многочисленные травмы. Со всеми этими обязательствами сложно проводить подготовку. Мы должны сесть за стол и принять, что календарь должен быть мягче. Количество матчей должно уменьшиться, ведь футбол стал быстрее и контрастнее, поэтому вполне объяснимо, что травм стало больше», - приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

В свою очередь, президент УЕФА Александер Чеферин аргументирует увеличение количества матчей большой зарплатой спортсменов.
"Если мы сократим количество матчей, то и зарплаты должны быть снижены. Другого выхода нет.

Всегда легко критиковать ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если вы играете меньше, вы получаете меньше денег. Жаловаться должны рабочие на заводах, которые получают тысячу евро в месяц", - подчеркнул Чеферин.

Согласятся ли спортсмены на снижение своих зарплат? Вряд ли. Похоже, эта тема будет обсуждаться еще очень долго.

İdman.biz

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