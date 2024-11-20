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Рафаэль Надаль - о Кубке Дэвиса: Проиграл свой первый и последний матч здесь

Теннис
Новости
20 Ноября 2024 00:46
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Рафаэль Надаль - о Кубке Дэвиса: Проиграл свой первый и последний матч здесь

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, стал ли матч с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов в 1/4 финала Кубка Дэвиса самым эмоционально напряжённым в его карьере.

«У меня были и более стрессовые матчи, но этот мог быть последним, и потому в эмоциональном плане я должен был знать, как справиться с этим. Не хочу быть строгим к себе. Мне было недостаточно. Буду продолжать тренироваться каждый день, чтобы стать лучше, чем сегодня. Буду болеть за команду и надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Проиграл свой первый матч на Кубке Дэвиса и проиграл последний», - заявил он.

Во втором матче 1/4 финала встречаются испанец Карлос Алькарас и Таллон Грикспор из Нидерландов. В случае поражения сборной Испании встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.

İdman.biz

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