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Итальянский теннисист заработал около 10,5 миллиона долларов в 2024 году

Теннис
Новости
12 Сентября 2024 19:54
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Итальянский теннисист заработал около 10,5 миллиона долларов в 2024 году

Первая ракетка мира Янник Синнер стал самым высокооплачиваемым теннисистом среди мужчин в 2024 году после своего недавнего триумфа на Открытом чемпионате США.

Как сообщает İdman.biz, 23-летний теннисист считается одним из лучших сейчас в мужском теннисе в одиночном разряде, наряду с испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем.

Синнер недавно выиграл свой второй титул Большого шлема, победив американца Тейлора Фрица в финале Открытого чемпионата США со счетом 6-3, 6-4, 7-5.

Благодаря этой победе итальянец стал самым высокооплачиваемым игроком в мужском теннисе в этом году. Его общий заработок в этом календарном году составляет около 10,5 миллионов долларов. Эта сумма более чем вдвое превышаtт совокупные деньги, заработанные легендами - Джоковичем и Рафаэлем Надалем в 2024 году.

İdman.biz

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