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Рейтинг ATP: Новак Джокович не вошел в тройку лидеров

Теннис
Новости
9 Сентября 2024 12:53
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Рейтинг ATP: Новак Джокович не вошел в тройку лидеров

Объявлен новый мировой рейтинг Профессиональной теннисной ассоциации (ATP).

Как сообщает İdman.biz, Янник Синнер продолжает свое лидерство.

За ним следуют Александр Зверев, поднявшийся на 2 позиции, и Карлос Алькарас, который, как и прежде, занимает третье место. Первая десятка с рядом изменений выглядит следующим образом:

1. Янник Синнер (Италия) – 11180 очков
2 (+2). Александр Зверев (Германия) – 7075
3. Карлос Алькарас (Испания) – 6690
4 (-2). Новак Джокович (Сербия) – 5560
5. Даниил Медведев (Россия) – 5475
6. Андрей Рублев (Россия) – 4645
7 (-5). Тейлор Фриц (США) – 4060
8 (-1). Хуберт Гуркач (Польша) – 4060
9 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4010
10 (-1). Григор Дмитров (Болгария) – 3965

İdman.biz

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