Рейтинг ATP: Новак Джокович не вошел в тройку лидеров

Объявлен новый мировой рейтинг Профессиональной теннисной ассоциации (ATP).

Как сообщает İdman.biz, Янник Синнер продолжает свое лидерство.

За ним следуют Александр Зверев, поднявшийся на 2 позиции, и Карлос Алькарас, который, как и прежде, занимает третье место. Первая десятка с рядом изменений выглядит следующим образом:

1. Янник Синнер (Италия) – 11180 очков

2 (+2). Александр Зверев (Германия) – 7075

3. Карлос Алькарас (Испания) – 6690

4 (-2). Новак Джокович (Сербия) – 5560

5. Даниил Медведев (Россия) – 5475

6. Андрей Рублев (Россия) – 4645

7 (-5). Тейлор Фриц (США) – 4060

8 (-1). Хуберт Гуркач (Польша) – 4060

9 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4010

10 (-1). Григор Дмитров (Болгария) – 3965

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