Американец в финале впервые за последние 15 лет

Американский теннисист Тэйлор Фритц стал первым американским теннисистом за последние 15 лет, сумевшим выйти в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

İdman.biz сообщает, что в последний раз это удавалось Энди Роддику, который выступал в финале Уимблдона-2009, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Фриц победил соотечественника Фрэнсиса Тиафо в полуфинале US Open-2024. Встреча завершилась со счетом 3:2 (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1) в пользу 26-летнего спортсмена. В решающем поединке Открытого чемпионата США 12-я ракетка мира сыграет с итальянцем Янником Синнером.

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