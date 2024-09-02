Алькарас, Джокович, Гауфф: сколько заработали чемпионы-богачи на US Open после поражения

В списке неудачников турнира оказались несколько спортсменов из рейтинга Forbes.

Нынешний Открытый чемпионат США богат на сенсации. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», на турнире только-только началась вторая неделя, а в одиночных сетках уже нет четырёх чемпионов прежних лет, обосновавшихся в традиционном рейтинге Forbes. Напомним, перед турниром американское издание по традиции публикует список самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев. И первая тройка уже дружно покинула US Open!

8-е место. Наоми Осака — $ 14,6 млн (0,6 млн + 14 млн)

Начнём с Наоми Осаки, четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», которая дважды выигрывала US Open. В рейтинге Forbes японская теннисистка оказалась на восьмом месте, заработав $ 0,6 млн на корте и $ 14 млн за его пределами. Однако это без учёта текущего турнира. Во втором круге US Open Осака проиграла Каролине Муховой — 3:6, 6:7 (5:7). За выход в 1/32 финала Наоми получит $ 140 тыс.

Осака пытается набрать форму после рождения ребёнка. По словам спортсменки, это даётся ей с трудом. «Я не понимаю, почему всё снова кажется мне почти что новым. Для меня это должно быть так же просто, как дышать. Но это не так», — писала она в своих соцсетях в прошлом месяце.

Вследствие длительного простоя заработки Осаки на корте значительно уступают доходам от деятельности, не связанной с теннисом. Среди её спонсоров есть такие бренды, как Autograph, Beats by Dre, Etsy, Hyperice, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Meta, Modern Health, Morinaga & Company, Nike, Panasonic, Tag Heuer, Wowow Inc, Yonex, Zico.

3-е место. Кори Гауфф — $ 27,1 млн (7,1 млн + 20 млн)

Кори Гауфф выступила лучше всех из чемпионов-богачей, однако выход в четвёртый круг, то есть в 1/8 финала, — это не совсем то, на что рассчитывала 20-летняя американка, год назад выигравшая турнир. За последние 12 месяцев Гауфф заработала на корте $ 7,1 млн. К этому следует добавить $ 325 тыс., которые Кори получит за четвёртый круг турнира. Поражение американки на этой стадии означает, что она потеряет как минимум три места в рейтинге WTA и в лучшем для себя случае будет шестой ракеткой мира по итогам турнира.

Примечательно, что в матче с Эммой Наварро, проигранном со счётом 3:6, 6:4, 3:6, Гауфф допустила целых 19 двойных ошибок. «В целом я считаю, что играла на хорошем уровне. Просто не была осторожна на подаче. Если бы вышла на корт сейчас, то сделала бы около 30 подач подряд», — цитирует Кори Punto de Break.

Доходы за пределами корта — целых $ 20 млн — не дадут Кори унывать. В спонсорах у неё числятся Amer Eagle Outfitters, Baker Tilly Wealth Management, Barilla, Bose, Fanatics, Head, New Balance, Rolex, UPS.

2-е место. Новак Джокович — $ 37,2 млн (12,2 млн + 25 млн)

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четыре раза выигрывал US Open, в том числе в прошлом году. В этот раз Джокович остановился в третьем круге. За это он заработал $ 215 тыс. Эту сумму следует добавить к $ 12,2 млн — именно такой доход у Новака на корте за последние 12 месяцев.

После поражения от Алексея Попырина (4:6, 4:6, 6:2, 4:6) Джокович признался, что прибыл на US Open не в лучшей форме. «Я приехал несвежим и морально, и физически. Я потратил много энергии, выиграв золото Олимпиады. У меня не было физических проблем. Я просто чувствовал себя выжатым», — сказал серб на пресс-конференции.

Тем не менее спад — в этом году Новак выиграл только один титул, олимпийский — никак не сказывается на доходах вне корта. Большое количество крупных спонсоров, включая Asics, Head, Hublot, Lacoste, Raiffeisen Bank International, позволяет 37-летнему Джоковичу с оптимизмом смотреть в будущее после спорта. Только за последние 12 месяцев заработки Новака за пределами корта составили $ 25 млн.

1-е место. Карлос Алькарас — $ 42,3 млн (10,3 млн + 32 млн)

Четырёхкратный победитель мэйджоров, выигравший US Open 2022 года, на нынешнем турнире остановился во втором круге. И, как и Осака, получит за это $ 140 тыс. Весьма незначительная прибавка, если учесть, что за последние 12 месяцев Алькарас заработал на кортах $ 10,3 млн — больше только у Джоковича.

Испанец стал соавтором одной из самых громких сенсаций в истории всего турнира. В матче с Ботиком ван де Зандсхулпом эксперты оценивали шансы соперников примерно как 96 на 4 в пользу Карлоса. Однако нидерландец не отдал ни сета! Алькарас дал понять, что устал после Олимпиады, в финале которой уступил Джоковичу. «Я приехал сюда не таким свежим, как хотел. Но не хочу этим оправдываться. Однако график и правда плотный. Я из тех, кому нужно больше отдыхать между большими и важными турнирами. Мне нужно это обдумать. Посмотрим.

Чувствую, что вместо того, чтобы сделать шаги вперёд, я сделал их назад с точки зрения психологии. Не знаю почему. У меня было впечатляющее лето, я сделал шаг вперёд, но приехал сюда — и всё вернулось обратно.

Морально я не в порядке, не знаю, как реагировать на проблемы. У меня были моменты «отключения». Я всё ещё познаю себя, и, может быть, мне нужно больше времени. Возможно, я тот человек, который требует от себя больше, чем необходимо», — сказал после матча Алькарас, проигравший во втором круге US Open со счётом 1:6, 5:7, 4:6.

Несмотря на досадную неудачу, у 21-летнего испанца всё впереди. Доходы от спонсоров наверняка помогут ему восстановить психологию — по заработкам вне корта Карлос впереди планеты всей. $ 32 млн — столько от рекламодателей не получает даже Джокович. Среди крупнейших спонсоров молодого теннисиста — Babolat, BMW Group, LVMH, Nike, Rolex.

İdman.biz