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Определились победители "Sea Breeze Cup" - ФОТО

Теннис
Новости
2 Сентября 2024 09:00
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Определились победители "Sea Breeze Cup" - ФОТО

Завершился международный турнир по паделу «Sea Breeze Cup IV».

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, организованном Федерацией тенниса Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, приняли участие спортсмены из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, России, Болгарии, Украины, Великобритании.

Победу в двухдневных соревнованиях одержала пара Васил Младенов и Кирилл Димитров (Болгария). Пара Дениз Гюрсой и Шимшек Башаран (Турция) заняла второе место, а пара Каан Гёне и Мурат Улу (Турция) - третье.

Отметим, что чемпионами первого этапа соревнований, в котором приняли участие 32 человека, стали Васил Младенов и Кирилл Димитров из Болгарии. Тамерлан Азизов и Юсиф Рзаев из числа наших местных спортсменов заняли 2-е место, а Дениз Гурсой и Шимшек Басаран из Турции - 3-е.

Среди наблюдавших за соревнованиями были министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов и вице-президент Федерации тенниса Азербайджана Мехман Годжаев.

İdman.biz

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