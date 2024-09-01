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"Совершенно несправедливо". Симона Халеп впервые высказалась о деле Янника Синнера

Теннис
Новости
1 Сентября 2024 22:01
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"Совершенно несправедливо". Симона Халеп впервые высказалась о деле Янника Синнера

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп впервые высказалась о допинговом скандале лидера мирового рейтинга АТР итальянца Янника Синнера. Напомним, в августе 2022 года Халеп сдала положительный допинг-тест, за что была отстранена на девять месяцев.

«Не думаю, что дело в защите. Думаю, это связано с чем-то очень ясным и понятным. Судили совершенно по-другому, я много страдала. Я долго ждала, что считаю совершенно несправедливым. Считаю, что ко всем спортсменам должны относиться одинаково, независимо от того, первая ли это ракетка мира или 200-я.

Не думаю, что произошедшее справедливо. Эту тему я хотела бы оставить в прошлом и продолжить свою жизнь, потому что жизнь прекрасна», - приводит слова Халеп Spotmedia.ro.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

İdman.biz

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