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Джокович отметился необычным достижением в истории US Open

Теннис
Новости
27 Августа 2024 21:01
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Джокович отметился необычным достижением в истории US Open

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл больше всех матчей в истории на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке - главной арене Открытого чемпионата США и крупнейшего теннисного стадиона в мире. Об этом сообщает пресс-служба US Open.

Напомним, этой ночью Джокович обыграл представителя Молдовы Раду Албота (6:2, 6:2, 6:4) в матче первого круга американского мэйджора. Игра проходила именно на вышеупомянутой арене, вмещающей более 23 тыс. зрителей.

Во втором круге соперником легендарного серба станет его соотечественник Ласло Джере, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP.

37-летний Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США.

İdman.biz

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