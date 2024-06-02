На "Ролан Гаррос" установили необычный рекорд

Матч между сербским теннисистом первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и 30-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти официально является самым поздним матчем, когда-либо сыгранным на «Ролан Гаррос», превзойдя встречу испанца Рафаэля Надаля и Янника Синнера в 2020 году.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг

Новак Джокович (1, Сербия) - Лоренцо Музетти (30, Италия) - 3:2 (7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0)

Напомним, на стадии 1/16 финала Джокович обыграл Музетти в пяти сетах со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. Матч продлился 4 часа 29 минут и завершился глубокой ночью - в 3:07. Встреча же Синнера с Надалем в 2020-м завершилась в 1:26 по местному времени. Также отметим, что матч с участием Джоковича стал пятым самым поздним в истории ТБШ.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в следующем круге Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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