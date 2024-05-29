29 Мая 2024
RU

В Баку проходит международный турнир по паделу

Теннис
Новости
29 Мая 2024 18:32
2
В Баку проходит международный турнир по паделу

При поддержке Министерства молодежи и спорта проводится турнир «Sea Breeze Padel Cup», организованный Федерацией тенниса Азербайджана и «Sea Breeze Resort».

Как сообщает İdman.biz, наряду с местными спортсменами свое мастерство демонстрируют теннисисты из Болгарии, Турции, Грузии и Саудовской Аравии.

Первый тур соревнований, в котором примут участие более 50 теннисистов, завершится 30 мая. Через день стартует 2-й этап. Турнир завершится 2 июня.

Отметим, что победитель получит 1000 евро, занявший второе место - 600 евро, а занявший третье место - 400 евро.

İdman.biz

Новости по теме

В Баку проходит международный теннисный турнир
28 Мая 18:14
Теннис

В Баку проходит международный теннисный турнир

Проводится международный теннисный турнир «J-30 Баку», посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева
Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место?
26 Мая 16:34
Теннис

Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место?

В Париже на главном грунтовом турнире разыграют рекордный призовой фонд
Джокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры
13 Мая 23:10
Теннис

Джокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры

В Риме набирает обороты заключительный в сезоне грунтовый "Мастерс"
"Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме"
12 Мая 23:39
Теннис

"Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме"

"Я говорил про Мадрид, потому что это правда"
"Это ещё один особенный турнир в моей карьере"
1 Мая 21:38
Теннис

"Это ещё один особенный турнир в моей карьере"

"Я мечтал сыграть все эти турниры ещё раз"
Гауфф повторила достижение Свёнтек
29 Апреля 20:02
Теннис

Гауфф повторила достижение Свёнтек

Лидирует по этому показателю датская теннисистка Каролина Возняцки

Самое читаемое

Наша сборная по вольной борьбе стала чемпионом Европы
26 Мая 21:07
Борьба

Наша сборная по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Завершился организованный в нашей стране юношеский чемпионат Европы по борьбе U23

Объявлен состав сборной Испании на ЕВРО-2024
27 Мая 15:05
Мировой футбол

Объявлен состав сборной Испании на ЕВРО-2024

В список вошли 29 игроков
Награжден чемпион Азербайджана - ВИДЕО - ФОТО
26 Мая 22:14
Азербайджанский футбол

Награжден чемпион Азербайджана - ВИДЕО - ФОТО

Состоялась церемония награждения победителей сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана
2 миллиона за азербайджанского футболиста
28 Мая 08:01
Азербайджанский футбол

2 миллиона за азербайджанского футболиста

Рамиль Шейдаев не оправдал ожиданий в "Коджаэлиспоре"