В Баку проходит международный турнир по паделу

При поддержке Министерства молодежи и спорта проводится турнир «Sea Breeze Padel Cup», организованный Федерацией тенниса Азербайджана и «Sea Breeze Resort».

Как сообщает İdman.biz, наряду с местными спортсменами свое мастерство демонстрируют теннисисты из Болгарии, Турции, Грузии и Саудовской Аравии.

Первый тур соревнований, в котором примут участие более 50 теннисистов, завершится 30 мая. Через день стартует 2-й этап. Турнир завершится 2 июня.

Отметим, что победитель получит 1000 евро, занявший второе место - 600 евро, а занявший третье место - 400 евро.

İdman.biz