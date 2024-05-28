28 Мая 2024
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В Баку проходит международный теннисный турнир

Теннис
Новости
28 Мая 2024 18:14
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В Баку проходит международный теннисный турнир

Проводится международный теннисный турнир «J-30 Баку», посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, В соревнованиях, организованных в Бакинской теннисной академии, наряду с местными спортсменами участвуют 32 юноши и 30 девушек из Польши, Великобритании, Украины, Туниса, Турции, Израиля, Узбекистана, Румынии, Сербии, Казахстана, России и Индии.

Нашу страну на соревновании, проходящем в возрастной категории 18 лет, представляют Ильхам Бахшалиев, Тамерлан Керимов, Эльвин Гашимов и Лала Эйвазова.

İdman.biz

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