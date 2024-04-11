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11 Апреля 2024 21:24
Лучший в истории

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович добился очередного уникального достижения после выхода в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», Джокович обошёл испанца Рафаэля Надаля по проценту побед на турнирах серии «Мастерс» с момента введения данного формата ATP в 1990 году. Обыграв в третьем круге Монте-Карло Лоренцо Музетти, показатель Джоковича вырос до 82,2%. В то время как у Надаля в данный момент 82,1%.

Лучшие теннисисты в истории по проценту побед на «Мастерсах»:

Новак Джокович (Сербия) – 82,2%;
Рафаэль Надаль (Испания) – 82,1%;
Роджер Федерер (Швейцария) – 77,9%;
Карлос Алькарас (Испания) – 76.7%;
Андре Агасси (США) – 74,1%.

İdman.biz

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