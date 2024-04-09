Третья ракетка мира снялся с турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Карлос Алькарас отказался от турнира в Монте-Карло.
Как сообщает İdman.biz, третья ракетка мира пошел на этот шаг из-за боли в правом плече.
О своем решении он рассказал в социальной сети:
«Я работал в Монте-Карло и до последней минуты пытался восстановиться после травмы правой руки. Но это оказалось невозможно, я не могу играть. Очень ждал этих матчей. До встречи в следующем году".
Отметим, что вчера стартовал турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Алькарас должен был встретиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом во 2-м раунде.
İdman.biz