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Рафаэль Надаль поделился планами на 2024 год

Теннис
Новости
1 Января 2024 10:21
Рафаэль Надаль поделился планами на 2024 год

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", испанский теннисист и экс-первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль поделился планами на 2024 год, который, как намекал сам спортсмен, может стать для него последним в профессиональном спорте.

«Никогда не знаешь, как всё сложится. Я не могу предсказать, что будет происходить в ближайшие полгода. Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом так же, как я делал это последние 20 лет. Не знаю, позволит ли оно мне соревноваться. Я имею в виду не победы на всех больших турнирах, а счастье, которое приносит мне теннис. Хочу выходить на корт и понимать, что могу соревноваться и противостоять любому сопернику» - приводит слова Надаля Gotennis.

Сейчас Надаль не дает чёткого ответа по поводу окончания спортивной карьеры и просит не упрекать его, если он решит выступать и в сезоне-2025.

İdman.biz

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