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Теннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби

Теннис
Longreads
26 Декабря 2023 13:28
Теннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби

Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Медведев и Рублев сыграли на выставочном турнире в Абу-Даби

На прошлой неделе в Абу-Даби состоялся выставочный турнир.

Организаторы поделили участников на четыре команды - Eagles, Hawks, Kites и Falcons.

В первую вошли россиянине Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также американка София Кенин.

Команда Медведева пробилась в финал, в котором одержала победу над Kites, за которых выступали Арина Соболенко, Ллойд Харрис, заменивший травмированного Стефаноса Циципаса, Григор Димитров и Паула Бадоса.

Но понятно, что к этим результатам вряд ли стоит относиться чересчур серьезно. Матчи в Абу-Даби были всего лишь очередным этапом подготовки к предстоящему сезону.

Правда, здесь все равно стоит отметить, что в одном из матчей финала Кенин одержала победу над Соболенко. Многие отметили ее грамотный теннис в игре против второй ракетки мира. Есть подозрение, что американка подходит в отличной форме к австралийской серии турниров.

Ну и 16-летняя Мирра Андреева тоже не затерялась в столь звездной компании. Россиянка готовится к очередному прорыву, и не исключено, что именно она станет главным открытием Australian Open-2024.

Алькарас и Джокович проведут еще один матч в этом году

Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу, видимо, было недостаточно матчей между собой в уходящем году. В среду, 27 декабря, испанец и серб проведут выставочную встречу.

Матч состоится уже в привычном для подобных событий месте - в Саудовской Аравии.

Перед нефтедолларами ближневосточной страны не могут устоять не только футболисты, но и теннисисты.

Ранее в этом году Джокович выиграл три из четырех матчей против Алькараса. Исключением стал только финал Уимблдона, в котором молодой испанец сенсационно прервал невероятную серию Ноле на главном травяном турнире.

Алькарас, судя по его записям в соцсетях, выйдет на предстоящий матч с максимальным желанием обыграть своего главного конкурента. По словам Карлоса, он тренируется даже в праздничные дни.

Незадолго до отъезда в Саудовскую Аравию Алькарас провел совместную тренировку с Янником Синнером. Несмотря на серьезное противостояние в туре, за пределами корта между ними, по всей видимости, сложились если не дружеские, то как минимум приятельские отношения.

Тим и Радукану сыграют в квалификации Australian Open

Доминика Тима, который относительно не так давно входил в элиту мирового тенниса, в начале января ждет довольно необычное и непривычное дело.

Австрийцу придется участвовать в отборе в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Бывшая третья ракетка мира возглавил заявку квалификации на мэйджоре в Мельбурне.

Для Тима наступили явно не лучшие времена. В ближайшее время ему придется регулярно пробиваться в основу через квалификацию. Глядя на его результаты в 2023-м, можно предположить, что это станет серьезной проблемой.

В женском турнире первый номер посева в квалификации получила россиянка Камилла Рахимова. Еще одной участницей отбора станет чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану. Британка возвращается в тур после серьезной травмы, из-за которой не играла с апреля 2023-го.

Интересно, что это не помешало Радукану попасть в список самых высокооплачиваемых спортсменок года. Более того, здесь она в топ-5.

Халеп не намерена завершать карьеру

Симона Халеп заявила, что намерена вернуться на корт даже в том случае, если ей не удастся добиться отмены дисквалификации.

Ранее бывшую первую ракетку мира отстранили на четыре года за употребление допинга. Румынка, разумеется, утверждает, что запрещенное вещество случайно попало в ее организм. В начале февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию победительницы двух турниров Большого шлема.

По словам Халеп, она не собирается завершать карьеру даже в том случае, если решение будет не в ее пользу.

«Сейчас очень сложный период. Я уже больше года пытаюсь очистить свое имя. Я невиновна и продолжаю верить. Я верю в справедливость и не собираюсь сдаваться.

Я стараюсь не представлять себе худший исход. Это была бы катастрофа. Тем более, если наказание останется в силе, я не знаю, что произойдет в ближайшие три года и что будет с моим телом. Я мечтаю вернуться, независимо от возраста.

Одно могу сказать точно: я хочу сама решить, как закончится моя карьера, и хочу закончить ее только на корте. Я считаю, что с учетом всей работы, проделанной за эти годы, я это заслужила», — сказала 32-летняя теннисистка в интервью Paris Match.

Свентек - самая высокооплачиваемая спортсменка года

Авторитетный журнал Forbes уже по традиции назвал самых высокооплачиваемых спортсменок года.

На этот раз в топ-10 попали сразу девять теннисисток. На вершине оказалась Ига Свентек, которая успевала зарабатывать и на корте, и за его пределами.

Первая ракетка мира получила около 10 миллионов призовых за спортивные достижение и еще 14 миллионов благодаря спонсорским контрактам.

На четвертом месте находится уже упоминавшаяся выше Радукану, которая почти не играла в сезоне-2023. Зато благодаря спонсорам Эмма получила 15 миллионов долларов.

Также обращает на себя внимание присутствие в рейтинге Винус Уильямс. Американка, которой уже 43 года, в этом году провела лишь десять матчей, но очевидно, что в ее случае даже этого достаточно, чтобы не терять возможность зарабатывать за пределами корта.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок 2023-го:

1. Ига Швентек — $23,9 млн (9,9 млн призовых + 14 млн за пределами корта);
2. Гу Айлин (китайская фристайлистка) — $22,1 млн (0,1 млн + 22 млн);
3. Коко Гауфф — $21,7 млн (6,7 млн + 15 млн);
4. Эмма Радукану — $15,2 млн (0,2 млн + 15 млн);
5. Наоми Осака — $15 млн (не играла весь сезон, только доход за пределами корта);
6. Арина Соболенко — $14,7 млн (8,2 млн + 6,5 млн);
7. Джессика Пегула — $12,5 млн (6 млн + 6,5 млн);
8. Винус Уильямс — $12,2 млн (0,2 млн + 12 млн);
9. Елена Рыбакина — $9,5 млн (5,5 млн + 4 млн);
10. Лейла Фернандес — $8,8 млн (1,8 млн + 7 млн).

ATP снизила возраст участия в молодежном итоговом турнире

ATP пришла к выводу, что возрастной порог для участником молодежного итогового турнира должен быть снижен на один год.

Со следующего сезона в турнире смогут выступить только теннисисты, которым не больше 20 лет.

Также был добавлены важные изменения в программу поддержки игроков не старше 20 лет, которые находятся в рейтинге за пределами топ-350. Теперь у них будет доступ в основную сетку восьми «челленджеров» категорий 100 и 125.

А игроки не старше 20 лет, которые уже в топ-250, смогут дополнительно сыграть в основной сетке одного турнира ATP 250 и в квалификацию двух турниров ATP этой же категории. Но данное правило будет действовать только в тех случаях, когда в течение одной недели будут проходить три или более турниров.

İdman.biz

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