Халилов завоевал бронзу на финальном турнире Гран-При

Паралимпийская сборная Азербайджана завоевала одну бронзовую награду на финальном турнире Гран-При в Манчестере.

Как сообщает İdman.biz, в весовой категории до 70 кг в зачете среди спортсменов c уровнем K-44 бронзовую награду завоевал Имамеддин Халилов (70 кг).

На соревновании команда была представлена тремя спортсменами, но Сабир Зейналов (58 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг) не смогли побороться за место на пьедестале.

Отметим, что в этом году Абузарли завоевал титул чемпиона мира и Европы, а также выиграл несколько турниров Гран-При.

Ниджат Закиев

İdman.biz