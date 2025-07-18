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Президент Мирового тхэквондо посетит бои азербайджанских спортсменов

Тхэквондо
Новости
18 Июля 2025 17:04
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Президент Мирового тхэквондо посетит бои азербайджанских спортсменов

Президент Мирового тхэквондо (WT) Чунг-Вон Чоу посетил Всемирную Универсиаду в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, сегодня высокий гость пришел на соревнования по тхэквондо. В первые два дня проходят состязания по пумсе, а уже со следующего дня начнется турнир с участием команды Азербайджана.

Приход Чоу на Универсиаду вызвал большой ажиотаж и многие любители этого корейского единоборства фотографировались с ним.

Ожидается, что Чоу посетит и схватки с участием наших спортсменов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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