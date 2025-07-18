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Азербайджанские тхэквондисты отправились в Северную Македонию - ФОТО

Тхэквондо
Новости
18 Июля 2025 13:53
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Азербайджанские тхэквондисты отправились в Северную Македонию - ФОТО

Члены молодёжной сборной Азербайджана по тхэквондо отправились в Скопье, столицу Северной Македонии, для участия в 18-м Европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF).

Как сообщает İdman.biz, на фестивале нашу страну представят восемь тхэквондистов под руководством главного тренера молодёжной сборной Рашада Мамедова и тренера Фариды Азизовой.

В состав делегации вошли Мехди Будаглы (48 кг), Айдын Сулейманов (55 кг), Зия Гасанлы (63 кг), Юнис Гусейнов (73 кг), Эльджан Алиев (+73 кг), Хураман Джавадзаде (44 кг), Хумай Дадашова (49 кг) и Сехри Джалалова (55 кг).

Отметим, что тхэквондо впервые включено в программу Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

İdman.biz

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