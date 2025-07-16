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Уроки пхумсэ и показательные выступления на открытом воздухе - ФОТО

Тхэквондо
Новости
16 Июля 2025 11:21
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Уроки пхумсэ и показательные выступления на открытом воздухе - ФОТО

В парке Центра Гейдара Алиева состоялись открытый урок пхумсэ (специальные комбинации упражнений) и показательное выступление сборной страны, организованные Федерацией тхэквондо Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие на открытом воздухе вызвало большой интерес у жителей города.

После открытого урока пхумсэ под руководством главного тренера сборной по пхумсэ и показательным выступлениям Этибара Ибрагимова члены сборной продемонстрировали свои особые на татами. Их выступления, насыщенные акробатическими элементами, ударами в прыжках, ловкими движениями и синхронизированные с музыкой, были встречены аплодисментами собравшихся.

Целью организации мероприятия было содействие повышению интереса к тхэквондо среди молодежи и пропаганда здорового образа жизни.

İdman.biz

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