Уроки пхумсэ и показательные выступления на открытом воздухе - ФОТО

В парке Центра Гейдара Алиева состоялись открытый урок пхумсэ (специальные комбинации упражнений) и показательное выступление сборной страны, организованные Федерацией тхэквондо Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие на открытом воздухе вызвало большой интерес у жителей города.

После открытого урока пхумсэ под руководством главного тренера сборной по пхумсэ и показательным выступлениям Этибара Ибрагимова члены сборной продемонстрировали свои особые на татами. Их выступления, насыщенные акробатическими элементами, ударами в прыжках, ловкими движениями и синхронизированные с музыкой, были встречены аплодисментами собравшихся.

Целью организации мероприятия было содействие повышению интереса к тхэквондо среди молодежи и пропаганда здорового образа жизни.

İdman.biz