Азербайджанские тхэквондисты на Кубке Президента в Софии

Молодежная сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в турнире на Кубок Президента, который пройдет в столице Болгарии Софии.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях примут участие 10 спортсменов под руководством главного тренера национальной сборной Рашада Мамедова и тренера Айхана Тагизаде.

Турнир, который стартует сегодня, продлится четыре дня.

Отметим, что участие в соревнованиях является подготовкой к XVIII Европейскому летнему олимпийскому фестивалю молодежи, который пройдет 20-26 июля в столице Северной Македонии Скопье и городе Осиек, Хорватия.

İdman.biz