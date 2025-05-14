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Азербайджанские тхэквондисты на Кубке Президента в Софии

Тхэквондо
Новости
14 Мая 2025 13:33
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Азербайджанские тхэквондисты на Кубке Президента в Софии

Молодежная сборная Азербайджана по тхэквондо примет участие в турнире на Кубок Президента, который пройдет в столице Болгарии Софии.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях примут участие 10 спортсменов под руководством главного тренера национальной сборной Рашада Мамедова и тренера Айхана Тагизаде.

Турнир, который стартует сегодня, продлится четыре дня.

Отметим, что участие в соревнованиях является подготовкой к XVIII Европейскому летнему олимпийскому фестивалю молодежи, который пройдет 20-26 июля в столице Северной Македонии Скопье и городе Осиек, Хорватия.

İdman.biz

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