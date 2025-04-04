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Встреча с тхэквондистами, отправившимися на Гимназиаду - ФОТО

Тхэквондо
Новости
4 Апреля 2025 17:09
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Встреча с тхэквондистами, отправившимися на Гимназиаду - ФОТО

Вице-президенты Федерации тхэквондо Азербайджана (ATF) Хикмет Самедов и Ниямеддин Пашаев встретились в Гимназии с членами нашей национальной сборной, отправляющимися на Гимназиаду.

Как сообщает İdman.biz, руководство ATF поинтересовалось подготовкой команды к соревнованиям. Они пожелали нашим тхэквондистам успехов на турнире ISF U15 Gymnasium, который пройдет в Златиборе, Сербия, с 4 по 14 апреля, и выразили надежду на их победу.

Отметим, что нашу страну на данных Играх представят 191 спортсмен в 18 видах спорта.

İdman.biz

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