Сайяд Дадашов: "Хотел стать чемпионом, но на этот раз не получилось"

«Турнир прошел очень хорошо. Впервые в этом весе соревновалось такое количество спортсменов: 55 человек - немалое число».

Об этом İdman.biz заявил тхэквондист сборной Азербайджана Сайяд Дадашов (54 кг).

Наш спортсмен, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо U-21 в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, оценил свое выступление. Он рассказал, что каждый поединок был сложным:

«Я очень хорошо готовился к соревнованиям. Участвовал во многих сборах со сборной страны. Я выиграл 4 боя из 5 на чемпионате. Проиграл в полуфинале. Хоть я и хотел стать чемпионом, на этот раз не получилось. Я получил бронзовую медаль, потому что мой соперник выиграл».

Он также объявил о своих будущих целях: «Это было последнее соревнование в году. В 2025 году нас ждут важные турниры. Моя главная цель - продолжить свои успехи».

Отметим, что Васиф Салимов (63 кг) также завоевал бронзу на чемпионате Европы U-21.

Банучичек Гусейнли

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