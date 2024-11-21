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Первая медаль на чемпионате Европы по тхэквондо - ФОТО

Тхэквондо
Новости
21 Ноября 2024 10:29
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Первая медаль на чемпионате Европы по тхэквондо - ФОТО

Стартовал чемпионат Европы по тхэквондо U-21.

İdman.biz сообщает, что в первый день соревнований, проходящих в столице Боснии и Герцеговины Сараево, определились победители в 4 весовых категориях.

На даянг вышли 6 тхэквондистов сборной Азербайджана. Сайяд Дадашов завоевал первую медаль нашей команды. Наш спортсмен в весе 54 кг до полуфинала победил всех своих соперников, но в одном шаге от финала оступился и довольствовался бронзовой наградой.

Рахид Велиев, выступавший в том же весе, прекратил борьбу в 1/32 финала. Также в 1/8 финала попрощались с соревнованиями Эльджан Алиев 1/32, Гусейн Худиев 1/16, Ниджат Исмаилзаде (все 74 кг). Лейла Баширова (57 кг) не смогла преодолеть барьер 1/16 финала.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 10 азербайджанских тхэквондистов и 8 тхэквондисток.

İdman.biz

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